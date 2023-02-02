Зеленский: Украина получила отчет по второму опроснику на членство в ЕС

Украина получила отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства страны в Евросоюзе.

Украина получила отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства страны в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство", - сказал Зеленский.

По его словам, данный отчет станет основанием для работы украинских чиновников, о деталях и планах будет сообщено позже.

Отметим, что ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил о том, что лидеры Евросоюза (ЕС) поднимут вопрос начала переговоров по вступлению страны на следующем саммите Украина-ЕС.