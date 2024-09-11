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Зеленский: Украина получила детали о поставках иранских баллистических ракет в Россию

Зеленский: Украина получила детали о поставках иранских баллистических ракет в Россию 19:26
В регионе
11 сентября 2024 г. 19:48
Зеленский: Украина получила детали о поставках иранских баллистических ракет в Россию

Разведки стран-партнеров передали Украине немного больше деталей о поставках иранских баллистических ракет в Россию, чем известно прессе.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы в Киеве.

По его словам, на текущий момент украинские власти не могут подтвердить, что Россия уже применила полученные от Ирана баллистические ракеты.

Украинский президент добавил, что сможет подтвердить факт применения ракет только тогда, когда будет иметь доказательства.

"Как это было с Северной Кореей и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов. Пока мы знаем, что у нас есть использование в большом количестве иранских дронов", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti İranın Rusiyaya ötürdüyü ballistik raketlərdən danışıb

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