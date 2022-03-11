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Зеленский: Украина получает военную поддержку, но недостаточно

Зеленский: Украина получает военную поддержку, но недостаточно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна нуждается в больших объемах военной поддержки.
В регионе
11 марта 2022 г. 07:41
Зеленский: Украина получает военную поддержку, но недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна нуждается в больших объемах военной поддержки.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Zeit.

Так, отвечая на вопрос о том, вовремя ли поступает военная поддержка от партнеров, в частности, США и Германии, Зеленский отметил:

"Это хороший вопрос. Но его надо немного расширить. Еще месяцы назад, когда вторжения не было, все видели, что вторжение возможно. Войска стояли на нашей границе. И я говорил: примените против России такие санкции, чтобы у них и мысли не было нападать. Этого не сделали. Я говорил: дайте Украине такую поддержку, чтобы мы знали, что наша безопасность гарантирована. Этого тоже не сделали".

Он акцентировал, что теперь, когда вторжение произошло и русские войска разрушают украинские города и убивают мирных людей, Украина получает военную поддержку, но недостаточно.

"Понимаете? Они убивают даже беженцев. Их ракеты бьют по жилым домам, по университетам, по церквям. Это варварство. И да, мы получаем оружие. Но очевидно, что нуждаемся в большем, поскольку варварство не останавливается", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Qərb Ukraynaya dəstəklə bağlı istədiklərimi etmədi”

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