Зеленский: Украина передала команде Трампа запрос на поставки систем Patriot

Украина через министра финансов США Скотта Бессента передала запрос о поставки систем Patriot американскому президенту Дональду Трампу.

Украина через министра финансов США Скотта Бессента передала запрос о поставки систем Patriot американскому президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Комментируя вопрос о возможности встречу с Трампом во время саммита НАТО, Зеленский сказал, что команды обеих стран остаются на связи, а повестка дня возможных встреч еще формируется.

По его словам, в Канаде он обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который выразил желание на участие Украины в работе саммита.

Также президент подчеркнул, что Киев заинтересован во встрече на уровне лидеров "Коалиции желающих", и такие контакты могут состояться именно во время саммита.