О нас

Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней

Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней Украина, несомненно, победит в войне с Россией и получит независимость. Однако цена этого - десятки тысяч жизней тех, кто был убит оккупантами.
В регионе
19 мая 2022 г. 23:21
Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней
Владимир Зеленский

Украина, несомненно, победит в войне с Россией и получит независимость. Однако цена этого - десятки тысяч жизней тех, кто был убит оккупантами.

Как передает Report, об во время общения со студентами заявил президент Владимир Зеленский.

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории, так же как у других стран, которые боролись и одержали победу. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена этого всего - десятки тысяч жизней. Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность для каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi