Зеленский: Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть проблемы с финансами

Оборонная промышленность Украины может производить за год 8 млн дронов, но на это не хватает финансирования.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Форуме оборонных индустрий в Гааге.
"Потенциал нашего оборонного производства превышает $35 млрд. Это почти 1 000 военных средств, от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет", - сказал президент.
Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.