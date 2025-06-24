Зеленский: Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть проблемы с финансами

Зеленский: Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть проблемы с финансами

Оборонная промышленность Украины может производить за год 8 млн дронов, но на это не хватает финансирования.

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Оборонная промышленность Украины может производить за год 8 млн дронов, но на это не хватает финансирования. Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Форуме оборонных индустрий в Гааге. "Потенциал нашего оборонного производства превышает $35 млрд. Это почти 1 000 военных средств, от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет", - сказал президент. Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования. Подпишитесь на наш Telegram канал