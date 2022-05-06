О нас
Аудио новости

Зеленский: Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

Зеленский: Украина может полностью прекратить переговоры с Россией "Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных".
В регионе
6 мая 2022 г. 18:38
Зеленский: Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

"Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zelenskyy says Ukraine may terminate talks with Russia
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya ilə danışıqları tamamilə dayandıra bilərik"

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
1 мая 2022 г. 02:07
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
2 мая 2022 г. 12:32
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
3 мая 2022 г. 07:16
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
1 мая 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi