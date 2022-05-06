Зеленский: Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

"Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных".

"Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.