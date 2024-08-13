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Зеленский: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ

Зеленский: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 74 населенных пункта Курской области России находятся под контролем ВСУ.
В регионе
13 августа 2024 г. 22:12
Зеленский: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 74 населенных пункта Курской области России находятся под контролем ВСУ.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Наши силы продолжают наступление в Курской области, и в то же время наш "обменный фонд" (обмен пленными - ред.) расширяется", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на захваченных территориях продолжается работа по подготовке гуманитарных решений. Он не уточнил, сколько мирных жителей остается в этих населенных пунктах.

"Я благодарен нашим воинам за их героизм. Подготовка к нашим следующим шагам продолжается!" - подытожил украинский президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Kursk vilayətinin 74 yaşayış məntəqəsi nəzarətimiz altındadır

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