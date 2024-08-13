Зеленский: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 74 населенных пункта Курской области России находятся под контролем ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 74 населенных пункта Курской области России находятся под контролем ВСУ.

Как передает Report , об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Наши силы продолжают наступление в Курской области, и в то же время наш "обменный фонд" (обмен пленными - ред.) расширяется", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на захваченных территориях продолжается работа по подготовке гуманитарных решений. Он не уточнил, сколько мирных жителей остается в этих населенных пунктах.

"Я благодарен нашим воинам за их героизм. Подготовка к нашим следующим шагам продолжается!" - подытожил украинский президент.