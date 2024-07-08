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Зеленский: Украина инициирует чрезвычайное заседание СБ ООН из-за ракетной атаки РФ

Зеленский: Украина инициирует чрезвычайное заседание СБ ООН из-за ракетной атаки РФ Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшней ракетной атаки ВС России, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
В регионе
8 июля 2024 г. 16:34
Зеленский: Украина инициирует чрезвычайное заседание СБ ООН из-за ракетной атаки РФ

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшней ракетной атаки ВС России, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna Rusiyanın raket hücumuna görə BMT TŞ-nin fövqəladə iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edir
Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine initiating emergency meeting of UN Security Council due to Russian missile attack

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