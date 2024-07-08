Зеленский: Украина инициирует чрезвычайное заседание СБ ООН из-за ракетной атаки РФ

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшней ракетной атаки ВС России, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшней ракетной атаки ВС России, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", - сказал Зеленский.