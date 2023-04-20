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Зеленский: Украина имеет серьезные системы для защиты неба

Зеленский: Украина имеет серьезные системы для защиты неба Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.
В регионе
20 апреля 2023 г. 02:54
Зеленский: Украина имеет серьезные системы для защиты неба

Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но уверен, что будут более мощные", - сказал украинский лидер.

Зеленский также в видеообращении поблагодарил всех, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность всего того оружия, которое появилось у нашего государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın hava müdafiəsinin daha da güclənəcəyini bildirib

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