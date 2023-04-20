Зеленский: Украина имеет серьезные системы для защиты неба

Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.
Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.
"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но уверен, что будут более мощные", - сказал украинский лидер.
Зеленский также в видеообращении поблагодарил всех, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность всего того оружия, которое появилось у нашего государства.