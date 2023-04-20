Зеленский: Украина имеет серьезные системы для защиты неба

Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.

Украина уже сегодня имеет серьезные системы для защиты неба, но вскоре они будут еще мощнее.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но уверен, что будут более мощные", - сказал украинский лидер.

Зеленский также в видеообращении поблагодарил всех, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность всего того оружия, которое появилось у нашего государства.