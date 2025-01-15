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Зеленский: Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации

Зеленский: Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации Киев и Вашингтон уже работают над встречей с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая состоится уже после церемонии инаугурации.
В регионе
15 января 2025 г. 17:53
Зеленский: Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации

Киев и Вашингтон уже работают над встречей с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая состоится уже после церемонии инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Безусловно после инаугурации, наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы, подробно в них уходить не буду, рано", - заявил он.

По словам Зеленского, для Украины в приоритете закончить войну на справедливых условиях. Сегодня же стратегическими гарантиями являются: вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО; поддержка ВСУ оружием.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna və ABŞ inauqurasiyadan sonra Trampla görüş üzərində işləyir

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