Зеленский: Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации

Киев и Вашингтон уже работают над встречей с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая состоится уже после церемонии инаугурации.

Киев и Вашингтон уже работают над встречей с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая состоится уже после церемонии инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Безусловно после инаугурации, наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы, подробно в них уходить не буду, рано", - заявил он.

По словам Зеленского, для Украины в приоритете закончить войну на справедливых условиях. Сегодня же стратегическими гарантиями являются: вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО; поддержка ВСУ оружием.