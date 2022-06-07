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Зеленский: Украина готовится вернуть все свои территории

Зеленский: Украина готовится вернуть все свои территории "Украина готовится вернуть все свои территории".
В регионе
7 июня 2022 г. 18:53
Зеленский: Украина готовится вернуть все свои территории

"Украина готовится вернуть все свои территории".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "Победа Украины должна быть достигнута на поле боя", но в то же время уточнил, что готов к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что переговоры с Россией возможны только в случае возвращения к имеющимся до 24 февраля границам.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine preparing to restore its territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Ukrayna bütün ərazilərini qaytarmağa hazırlaşır"

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