Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем решения Альянса

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей - для Молдовы, из-за агрессии России", - сказал Зеленский.

По его словам, визит в Молдову - "это послание от всех украинцев, что Украина поддерживает молдавский народ и готовы всегда идти вместе, плечом к плечу".

Зеленский также сообщил, что обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопросы, касающиеся двусторонних отношений, инфраструктуры и т.д.