Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем решения Альянса

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей - для Молдовы, из-за агрессии России", - сказал Зеленский.
По его словам, визит в Молдову - "это послание от всех украинцев, что Украина поддерживает молдавский народ и готовы всегда идти вместе, плечом к плечу".
Зеленский также сообщил, что обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопросы, касающиеся двусторонних отношений, инфраструктуры и т.д.