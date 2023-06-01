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Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем решения Альянса

Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем решения Альянса Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.
В регионе
1 июня 2023 г. 13:55
Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем решения Альянса

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей - для Молдовы, из-за агрессии России", - сказал Зеленский.

По его словам, визит в Молдову - "это послание от всех украинцев, что Украина поддерживает молдавский народ и готовы всегда идти вместе, плечом к плечу".

Зеленский также сообщил, что обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопросы, касающиеся двусторонних отношений, инфраструктуры и т.д.

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