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Зеленский: Украина готова пригласить Россию на Мирный саммит

Зеленский: Украина готова пригласить Россию на Мирный саммит Украина готова пригласить Россию на Второй мирный саммит, однако Москва сделает все возможное, чтобы сорвать "формулу мира" и проведение саммита.
В регионе
3 декабря 2024 г. 05:44
Зеленский: Украина готова пригласить Россию на Мирный саммит

Украина готова пригласить Россию на Второй мирный саммит, однако Москва сделает все возможное, чтобы сорвать "формулу мира" и проведение саммита.

Как сообщает Report, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

"Россия сделает все, чтобы помешать реализации "формулы мира" и Мирного саммита, будет много предложений с разных сторон и стран. И они сейчас этим занимаются. Документ готов, и мы ждем единой позиции всех стран и ждем отношения к этому документу после инаугурации президента Трампа. Мы поделимся этим документом со всеми странами, которые поддерживают и не поддерживают "формулу", - отметил он.

По словам главы государства, только после того, как Киев услышит реакцию стран на документ, он "будет готов к следующим шагам".

"Мы не отказываемся от своей позиции. Как хотят все лидеры: Россия должна быть на втором саммите. Мы их пригласим, но... увидите, Россия сделает все, чтобы отменить формулу, сорвать проведение саммита и затем отменить возможность участия во втором саммите. Она не заинтересована в окончании войны, Путин не заинтересован в мире", - подчеркнул украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna Rusiyanı Sülh Sammitinə çağırmağa hazırdır, lakin Putini barış maraqlandırmır

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