Зеленский: Украина должна вернуть свои земли, никаких компромиссов не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные РФ, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные РФ, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время общения со студенческим и преподавательским сообществом Гарварда.

Президент рассказал, какой видит победу Украины: "Восстановление нашей территориальной целостности. Возвращение всех наших границ... Если не будет этого момента, а что-то будет всегда под знаком вопроса, - эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, - то, поверьте мне, если кто-то еще сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - заявил Зеленский.