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Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого Президент Украины Владимир Зеленский отметили престижной европейской премией Карла Великого.
В регионе
4 июня 2022 г. 18:25
Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого.

Как передает Report со ссылкой на Bild, премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.

Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были: бывший премьер Британии Уинстон Черчилль и первый канцлер Германии Конрад Аденауэр. Также среди ее обладателей отличились: экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski "Beynəlxalq Karl mükafatı"na layiq görülüb

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