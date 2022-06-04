Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский отметили престижной европейской премией Карла Великого.

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого.

Как передает Report со ссылкой на Bild, премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.

Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были: бывший премьер Британии Уинстон Черчилль и первый канцлер Германии Конрад Аденауэр. Также среди ее обладателей отличились: экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.