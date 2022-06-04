Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого.
Как передает Report со ссылкой на Bild, премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.
Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.
Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.
Одними из первых лауреатов премии были: бывший премьер Британии Уинстон Черчилль и первый канцлер Германии Конрад Аденауэр. Также среди ее обладателей отличились: экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.