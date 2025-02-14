Зеленский: Ударный дрон попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, повреждения существенные

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. В результате атаки был поврежден саркофаг.

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. В результате атаки был поврежден саркофаг.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции", - сказал он, отметив, что из-за атаки произошел пожар, который на данный момент уже потушили.

Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с США.

МАГАТЭ подтвердило, что сегодня около 01:50 произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Агентство сообщило, что дрон врезался в крышу новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС. Взрыв вызвал пожар на крыше изоляционной оболочки.