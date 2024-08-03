Зеленский: Участие "вагнеровцев" в разгоне протестов в Венесуэле вызывает беспокойство

Участие наемников ЧВК "Вагнер" в разгоне протестов в Венесуэле является ярким примером вмешательства России в дела других стран.

Участие наемников ЧВК "Вагнер" в разгоне протестов в Венесуэле является ярким примером вмешательства России в дела других стран.

Как передает Report , об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X.

"Присутствие российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывает беспокойство. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру", - отметил он.

Зеленский считает, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена и единственный выход - проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.

"Мы осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", - заявил он.