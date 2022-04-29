Зеленский: У Украины есть потенциал для стабилизации мирового продовольственного рынка

Украина имеет достаточный потенциал для стабилизации мирового продовольственного рынка, но Россия блокирует украинские порты и разрушает производственную базу.

Украина имеет достаточный потенциал для стабилизации мирового продовольственного рынка, но Россия блокирует украинские порты и разрушает производственную базу.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

"Говорили сегодня о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове – продовольственном кризисе, который провоцирует Россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что рост продовольственных цен в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира", – заявил Зеленский.

По словам президента, у Украины есть достаточный потенциал, чтобы не допустить такого продовольственного кризиса и стабилизировать продовольственный рынок.

"Есть все товары, чтобы поставлять из наших портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики России, агрессивной войны РФ против нашей страны является блокада наших портов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что прекращение войны России против Украины и возвращение мира обязательны, чтобы не допустить продовольственного кризиса и спасти десятки стран от голода и политического хаоса.

"Мы обсудили необходимость сделать все возможное для того, чтобы Россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия. Этот вопрос важен не только для Украины, еще раз это подчеркиваю. И в первую очередь, я считаю, для всего мира и для ООН, которая его представляет", – отметил глава государства.