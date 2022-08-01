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Зеленский: У России нет шансов победить в войне против Украины

Зеленский: У России нет шансов победить в войне против Украины "Стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш".
В регионе
1 августа 2022 г. 00:39
Зеленский: У России нет шансов победить в войне против Украины

"Стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш".

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У России нет шансов одержать победу в этой войне. Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство - и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное", - сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг - в Херсонскую и Запорожскую области.

"Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные силы Украины готовы отвечать на любую новую активность врага", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiyanın Ukraynaya qalib gəlmək şansı yoxdur”

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