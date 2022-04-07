Зеленский: Турецкий лидер также будет выполнять посредническую миссию с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ведутся переговоры относительно посреднической роли Турции в эвакуации раненых из Мариуполя на кораблях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ведутся переговоры относительно посреднической роли Турции в эвакуации раненых из Мариуполя на кораблях.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

"Посредническую миссию между Украиной и Россий будут выполнять те или иные лидеры. Турция - одна из них. Сегодня мы говорим о том, чтобы вывезти из Мариуполя раненых людей. И еще пока рано говорить о результате этой операции. Она открыта, и тут есть посредническая роль Турции, потому что мы планируем делать это на кораблях Турецкой Республики. И потому такие вещи они нужны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что "как бы в Украине хотели или не хотели переговоров с Россией, нужно делать ежедневные шаги, чтобы максимально сохранить жизни людей".

"Мы должны находить даже небольшие возможности для переговоров с РФ. Без этого завершить войну сложно. Хотя и желания вести переговоры, после того, что мы увидели в Буче, нет", - сказал он.