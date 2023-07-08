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Зеленский: Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана

Зеленский: Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана "Я благодарен Турции за поддержку нашего мирного плана. Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана".
В регионе
8 июля 2023 г. 02:15
Зеленский: Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана

"Я благодарен Турции за поддержку нашего мирного плана. Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он поблагодарил турецкую сторону за поддержку в отправке украинского зерна в нуждающиеся страны через коридор:

"Благодарен за вашу поддержку украинской зерновой инициативы. Я здесь, чтобы поблагодарить всех, кто хочет мира для нашей страны и нашего народа.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Türkiyə sülh planını həyata keçirmək üçün liderliyi öz üzərinə götürməyə hazırdır”

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