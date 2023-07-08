Зеленский: Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана

"Я благодарен Турции за поддержку нашего мирного плана. Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана".

"Я благодарен Турции за поддержку нашего мирного плана. Турция готова взять на себя лидерство в реализации мирного плана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он поблагодарил турецкую сторону за поддержку в отправке украинского зерна в нуждающиеся страны через коридор:

"Благодарен за вашу поддержку украинской зерновой инициативы. Я здесь, чтобы поблагодарить всех, кто хочет мира для нашей страны и нашего народа.