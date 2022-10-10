Зеленский: Террор против гражданского населения демонстрирует, что РФ не хочет переговоров

Россия ежедневными террористическими атаками на гражданских демонстрирует, что не хочет переговоров.
Как передает Report, об этом в своем традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что только минувшей ночью в результате российских ударов по жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек, более 70 человек ранены. А с 3 октября российские удары по городу унесли жизни уже не менее 43 человек.
"Когда кто-то хочет переговоров - он такого не делает. Когда кто-то террорист-он делает именно так... Террористов обезвреживают, а террор – это преступление, за которое должно быть наказание", - сказал глава государства.
По его словам, террор на государственном уровне - это одно из самых ужасных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу.
Он сравнил Россию с Германией, которая начала Вторую мировую войну, а мир испугался и дал этому произойти.
"Сейчас мир объединен. Все понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь мирной. Украина выигрывает в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и поставить на место государство-террориста", - подчеркнул президент.