Зеленский: Террор против гражданского населения демонстрирует, что РФ не хочет переговоров

Россия ежедневными террористическими атаками на гражданских демонстрирует, что не хочет переговоров.

Россия ежедневными террористическими атаками на гражданских демонстрирует, что не хочет переговоров.

Как передает Report, об этом в своем традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что только минувшей ночью в результате российских ударов по жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек, более 70 человек ранены. А с 3 октября российские удары по городу унесли жизни уже не менее 43 человек.

"Когда кто-то хочет переговоров - он такого не делает. Когда кто-то террорист-он делает именно так... Террористов обезвреживают, а террор – это преступление, за которое должно быть наказание", - сказал глава государства.

По его словам, террор на государственном уровне - это одно из самых ужасных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу.

Он сравнил Россию с Германией, которая начала Вторую мировую войну, а мир испугался и дал этому произойти.

"Сейчас мир объединен. Все понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь мирной. Украина выигрывает в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и поставить на место государство-террориста", - подчеркнул президент.