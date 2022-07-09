Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году

Своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

Своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в случаи, если "мощное вооружение от партнеров Киева поступит в Украину вовремя, украинская сторона может добиться многого до конца 2022 года и остановить войну".

"Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны", - отметил Зеленский.

Украинский лидер также выразил надежду на то, что президент США Джозеф Байден посетит его страну с визитом.