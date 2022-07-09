О нас

Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году

Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году Своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.
В регионе
9 июля 2022 г. 01:12
Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году

Своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в случаи, если "мощное вооружение от партнеров Киева поступит в Украину вовремя, украинская сторона может добиться многого до конца 2022 года и остановить войну".

"Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны", - отметил Зеленский.

Украинский лидер также выразил надежду на то, что президент США Джозеф Байден посетит его страну с визитом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: “Ukraynaya vaxtında göstəriləcək hərbi yardım bu il döyüşləri dayandırmağa imkan verəcək”

Самое важное

Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 16:42
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
7 июля 2022 г. 15:14
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi