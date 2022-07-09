Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году

Своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.
Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в случаи, если "мощное вооружение от партнеров Киева поступит в Украину вовремя, украинская сторона может добиться многого до конца 2022 года и остановить войну".
"Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны", - отметил Зеленский.
Украинский лидер также выразил надежду на то, что президент США Джозеф Байден посетит его страну с визитом.