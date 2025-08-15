О нас

Зеленский: Ставки от встречи на Аляске действительно высоки

15 августа 2025 г. 17:15
Ставки от встречи на Аляске действительно высоки, главное, чтобы встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина открыла возможность реального пути к честному миру.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"Ожидаю сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске. Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона", - отметил он.

Президент подчеркнул, что время завершать войну, и Россия должна сделать соответствующие шаги.

"Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - добавил глава государства.

Отметим, что сегодня перед вылетом на Аляску, Трамп заявил о своих ожиданиях от предстоящих переговоров с Путиным. В соцсети Truth social он написал: "Ставки высоки!!!".

