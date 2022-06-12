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Зеленский: Статус кандидата усилит не только Украину, но и весь ЕС

Зеленский: Статус кандидата усилит не только Украину, но и весь ЕС Решение о предоставлении Украине статуса кандидата усилит не только наше государство, но и весь Европейский Союз.
В регионе
12 июня 2022 г. 04:47
Зеленский: Статус кандидата усилит не только Украину, но и весь ЕС

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата усилит не только наше государство, но и весь Европейский Союз.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться за полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом - в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ относительно статуса кандидата для Украины", - отметил глава Украины.

"Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз. И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины за пределами Евросоюза, Европейского объединения работает против Европы?" - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжает мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение, "оно для нас очень важно".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Namizəd statusu təkcə Ukraynanı deyil, bütün Aİ-ni gücləndirəcək”

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