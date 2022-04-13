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Зеленский: СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней

Зеленский: СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней За 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.
В регионе
13 апреля 2022 г. 03:15
Зеленский: СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней

За 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 48-го дня войны.

Он напомнил, как в России хвастались, что захватят Киев за 48 часов.

"Зато Украина дает отпор врагу уже 48 дней. Сегодня стоит вспомнить. Вспомнить, что российское руководство надеялось увидеть парад на Крещатике уже через несколько дней после 24 февраля, после начала вторжения. За 48 часов, которые растянулись уже на 48 дней, российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем Россия - за две войны в Чечне", - подчеркнул Зеленский.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 14 апреля погибло 19,6 тыс. военнослужащих РФ.

Напомним, что война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989-й годы. В СССР утверждали, что советские потери составляли около 15 тыс. военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya Ukraynada SSRİ-nin Əfqanıstan müharibəsində əsgərindən çox hərbçi itirib"

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