Зеленский: СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней

Зеленский: СССР потерял меньше бойцов за 10 лет войны в Афганистане, чем РФ в Украине за 48 дней

За 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.

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