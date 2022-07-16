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Зеленский: США за последние две недели передали Украине $3 млрд

Зеленский: США за последние две недели передали Украине $3 млрд "За последние две недели США перечислили в украинский бюджет 3 миллиарда долларов".
В регионе
16 июля 2022 г. 07:09
Зеленский: США за последние две недели передали Украине $3 млрд

"За последние две недели США перечислили в украинский бюджет 3 миллиарда долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, это позволило обеспечить текущие потребности украинцев.

"Также США планируют помогать Украине с обороной и в следующем году, в частности – в усилении мощностей военной авиации", - отметил В. Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовят оборонный бюджет на новый финансовый год с учетом дополнительной помощи для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей военной авиации.

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