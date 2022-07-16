Зеленский: США за последние две недели передали Украине $3 млрд

"За последние две недели США перечислили в украинский бюджет 3 миллиарда долларов".

"За последние две недели США перечислили в украинский бюджет 3 миллиарда долларов".

Как сообщает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, это позволило обеспечить текущие потребности украинцев.

"Также США планируют помогать Украине с обороной и в следующем году, в частности – в усилении мощностей военной авиации", - отметил В. Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовят оборонный бюджет на новый финансовый год с учетом дополнительной помощи для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей военной авиации.