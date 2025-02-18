Зеленский: США не оказывают Украине необходимую поддержку

Ни Россия, ни Украина не могут победить с помощью оружия. Хотя Россия и хотела этого, она не достигла своей цели.

Ни Россия, ни Украина не могут победить с помощью оружия. Хотя Россия и хотела этого, она не достигла своей цели.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Он отметил, что Украина сохранила свою независимость, когда в это никто не верил: "Теперь нужно переходить к дипломатии. Но она должна быть справедливой".

По словам В.Зеленского, если Россия хочет мира, она должна согласиться на обмен пленными: "Гарантия безопасности нужна для того, чтобы не началась новая война. Мы не боимся российской армии. Но гарантия безопасности является условием, чтобы не допустить новых потерь. США не оказывают нам необходимую поддержку. Некоторые западные страны не поддерживают наше членство в НАТО. Поэтому украинская армия должна быть сильной. Украина никогда не смирится с оккупацией своих территорий".