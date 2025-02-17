О нас

Зеленский: Спецпредставитель президента США посетит Украину на днях

Зеленский: Спецпредставитель президента США посетит Украину на днях Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог посетит Киев 20-22 февраля.
В регионе
17 февраля 2025 г. 16:38
Зеленский: Спецпредставитель президента США посетит Украину на днях

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог посетит Киев 20-22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ.

По его словам, он проведет с Келлогом переговоры. Также планируются встречи Келлога с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Думаю, что после его встреч и возвращения в Соединенные Штаты мы будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом США Дональдом Трампом", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi