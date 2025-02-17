Зеленский: Спецпредставитель президента США посетит Украину на днях

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог посетит Киев 20-22 февраля.

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог посетит Киев 20-22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ.

По его словам, он проведет с Келлогом переговоры. Также планируются встречи Келлога с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Думаю, что после его встреч и возвращения в Соединенные Штаты мы будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом США Дональдом Трампом", - отметил он.