Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-служба главы государства.

"Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, еде, лекарствам, предметам первой необходимости. Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, глава государства создал координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды", - говорится в сообщении.

Штаб будет работать в трех направлениях:

- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

- помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;

- помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Главой координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.