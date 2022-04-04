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Зеленский: Совбез ООН обсудит военные преступления РФ в Буче и других городах

Зеленский: Совбез ООН обсудит военные преступления РФ в Буче и других городах "Военные преступления российской армии в Буче и других городах Украины будут рассматриваться на Совете Безопасности ООН во вторник".
В регионе
4 апреля 2022 г. 10:30
Зеленский: Совбез ООН обсудит военные преступления РФ в Буче и других городах

"Военные преступления российской армии в Буче и других городах Украины будут рассматриваться на Совете Безопасности ООН во вторник".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения и Совета Безопасности ООН во вторник", - сказано в сообщении.

Также Зеленский отметил, что "обязательно будет и новый санкционный пакет против России. Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы".

Между тем, Financial Times сообщил о том, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. Ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет ограничений в среду.

Существующие санкции включают запрет SWIFT для семи российских банков, блокирование экспорта ключевых технологий, закрытие воздушного пространства для российских авиалиний и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе самого Путина.

Будущие ограничения, предложенные некоторыми членами ЕС, включают более индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей (уголь, нефть, газ), на чем давно настаивала Украина.

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Версия на английском языке Zelensky: UN Security Council to discuss Russian war crimes in Bucha & other cities

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