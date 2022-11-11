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Зеленский сообщил об освобождении от оккупации 41 населенного пункта

Зеленский сообщил об освобождении от оккупации 41 населенного пункта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российской оккупации 41 населенного пункта на юге страны.
В регионе
11 ноября 2022 г. 00:40
Зеленский сообщил об освобождении от оккупации 41 населенного пункта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российской оккупации 41 населенного пункта на юге страны.

Как передает Report, об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении.

"Сегодня есть хорошие новости с юга. 41 населенный пункт был освобожден от оккупации. Я благодарен всем нашим героям, которые обеспечили этот прогресс", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о выводе войск из части Херсонской области, расположенной на правом берегу Днепра.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski 41 yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb

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