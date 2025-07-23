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Зеленский собрал глав правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов

Зеленский собрал глав правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона, ограничивающего их деятельность.
В регионе
23 июля 2025 г. 14:32
Зеленский собрал глав правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона, ограничивающего их деятельность.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Зеленского, в течение двух недель должен быть подготовлен совместный план, который "нужен для укрепления Украины и защиты интересов украинского общества".

Он отметил, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те кто работает против Украины - не должны чувствовать себя комфортно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы", - сказал он, отметив, что еще одна встреча по плану общих действий состоится уже на следующей неделе.

В нем приняли участие - председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик, глава Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев, глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.

Отметим, что после принятия закона, предусматривающего ограничение полномочий НАБУ и САП, в Киеве, а также ряде других городов вспыхнули акции протеста.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski hüquq-mühafizə və antikorrupsiya orqanlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirib

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