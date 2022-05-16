Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующих указах президента, размещенных на сайте главы государства.

Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.