Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны.
Как передает Report, об этом говорится в соответствующих указах президента, размещенных на сайте главы государства.
Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.
"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.
Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.
Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.