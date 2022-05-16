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Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны.
В регионе
16 мая 2022 г. 01:46
Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующих указах президента, размещенных на сайте главы государства.

Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

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