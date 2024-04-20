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Зеленский: Ситуация на фронте не такая, как ее представляет Россия

Зеленский: Ситуация на фронте не такая, как ее представляет Россия Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ назвал "нарративами РФ" заявления, что на фронте "все плохо и инициатива в руках россиян". "Это не так", - подчеркнул Зеленский.
В регионе
20 апреля 2024 г. 21:14
Зеленский: Ситуация на фронте не такая, как ее представляет Россия

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ назвал "нарративами РФ" заявления, что на фронте "все плохо и инициатива в руках россиян".

Как передает Report, украинский президент сказал, что "у россиян оружие" и его больше, чем у украинских военных. "Этот момент сейчас такой непростой", - признал он. Однако, подчеркнул Зеленский, как только будет одобрена военная помощь, шаг за шагом оружие будет: "Мы будем на это не просто рассчитывать, а бороться за это".

Объясняя, почему Украине так нужна помощь союзников, Зеленский сказал, что за 30 лет независимости страны Россия, используя своих "агентов", делала все, чтобы "Украина не развивалась", отдавала оружие, чтобы мощности оборонно-промышленного комплекса были уничтожены.

Он подчеркнул, что украинцы не собираются отказываться от борьбы за свою страну, свою независимость и от планов вступления в ЕС и НАТО. "Руки никто не опускает", - сказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в ближайшие месяцы Украина должна подписать двусторонние соглашения в сфере безопасности с рядом стран, включая Соединенные Штаты. "После того, как мы пройдем конгресс, - сказал Зеленский, имея ввиду принятие законопроекта о помощи Украине, который нижняя палата парламента США должна поставить на голосование в ближайшее время, - мы придем к этому мощному соглашению с США".

Соглашение в сфере безопасности, особо подчеркнул он, затрагивает не только оборону, но и "гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую и экономическую поддержку".

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Версия на азербайджанском языке ФотоZelenski: Cəbhədəki vəziyyət Rusiyanın təqdim etdiyi kimi deyil

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