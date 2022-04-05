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Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
В регионе
5 апреля 2022 г. 00:48
Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу президента, в украинскую делегацию также вошли:

Андрей Костин (по согласию) - народный депутат Украины; Дмитрий Лубинец (по согласию) - народный депутат Украины; Денис Малюська - министр юстиции Украины; Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента; Алексей Резников - министр обороны Украины; Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины; Рустем Умеров - народный депутат Украины; Александр Малиновский - юрист-международник; Александр Чалый - чрезвычайный и почтенный посол Украины.

В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.

Напомним, делегации Украины и РФ провели уже несколько раундов переговоров. Последняя очная встреча состоялась в Турции.

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