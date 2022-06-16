Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну

Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил украинский лидер.