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Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну

Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.
В регионе
16 июня 2022 г. 21:51
Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну

Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Dünyada elə bir lider yoxdur ki, Putini müharibəni dayandırmağa məcbur etsin"

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