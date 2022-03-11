Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь

Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С

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