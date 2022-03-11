О нас
Аудио новости

Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь

Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь "Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С
В регионе
11 марта 2022 г. 04:18
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарствами".

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

Также чиновник отметил, что продолжается эвакуация мирного населения из городов, где идут бои.

"Одним из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей. Дать им наконец безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов", - отметил президент.

"Мир должен это знать и признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Humanitar dəhliz üçün lazım olan hər şeyi etsək də, Rusiya atəşi dayandırmadı”

Экслюзивные новости

В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi