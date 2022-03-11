Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь

"Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что было нужно для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарствами".
Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.
Также чиновник отметил, что продолжается эвакуация мирного населения из городов, где идут бои.
"Одним из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей. Дать им наконец безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов", - отметил президент.
"Мир должен это знать и признать. Мы все имеем дело с государством-террористом", - добавил Зеленский.