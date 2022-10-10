Зеленский: С Шольцем обсудили необходимость усиления давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят массированный обстрел Украины 10 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят массированный обстрел Украины 10 октября.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Twitter. Эти вопросы он обсудил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии.

"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал Зеленский.