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Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе

Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе Нидерланды должны начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.
В регионе
12 июля 2023 г. 13:51
Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе

Нидерланды должны начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", - написал президент в соцсетях, отметим, что Нидерланды окажут содействий в укрепление ПВО и артиллерии.

Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку на пути к вступлению Украины в НАТО - как по приглашению, так и по гарантиям безопасности.

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Версия на английском языке Zelenskyy: 'We agreed with Rutte to start training pilots on F-16 in August'

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