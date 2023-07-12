Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе

Нидерланды должны начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", - написал президент в соцсетях, отметим, что Нидерланды окажут содействий в укрепление ПВО и артиллерии.
Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку на пути к вступлению Украины в НАТО - как по приглашению, так и по гарантиям безопасности.