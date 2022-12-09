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Зеленский: С начала войны свыше 2 млн человек были депортированы из Украины

Зеленский: С начала войны свыше 2 млн человек были депортированы из Украины Из всего количества ракет, выпущенных российской армией с 24 февраля по Украине, 62% были направлены против гражданских объектов. Кроме того, более 2 млн человек депортированы из страны.
В регионе
9 декабря 2022 г. 16:22
Зеленский: С начала войны свыше 2 млн человек были депортированы из Украины

Из всего количества ракет, выпущенных российской армией с 24 февраля по Украине, 62% были направлены против гражданских объектов. Кроме того, более 2 млн человек депортированы из страны.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Права человека в темные времена", посвященной 74-й годовщине со дня принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека.

Глава государства подчеркнул, что преступления РФ на территории Украины и против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

Он рассказал о фильтрационных лагерях, созданных россиянами на территории Украины, обнаруженных пыточных и массовых захоронениях людей. Упомянул и о принудительной депортации россиянами украинцев: "Более 2 млн человек вывезены. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya işğalı nəticəsində 2 milyondan çox insan evlərindən deportasiya edilib"

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