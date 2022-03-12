Зеленский: С начала войны было уничтожено несколько городков в Украине

С начала нападения России на Украину было уничтожено несколько маленьких городков.

С начала нападения России на Украину было уничтожено несколько маленьких городков.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и по всюду ситуация сложная. Она по-разному сложная, на западе Украины наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбежки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет", - подчеркнул Зеленский во время встречи с иностранными СМИ.