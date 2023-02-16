Зеленский с главой МИД Израиля обсудили Иран

Глава МИД Израиля Эли Коэн, прибывший в четверг с визитом в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Израиля Эли Коэн, прибывший в четверг с визитом в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД еврейского государства, темой их разговора стало наращивание объемов израильской помощи украинской стороне, а также проблема Ирана, сообщил по итогам встречи Коэн.

"Я только что завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил израильский министр, слова которого распространила .

По словам Коэна, они с Зеленским также согласились с тем, что так называемая "террористическая деятельность Ирана на Украине", который Киев и страны Запада обвиняют в участии в поставках беспилотников для России, заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества".

Кроме того, они обсудили перспективы наращивания объемов гуманитарной помощи, которую еврейское государство оказывает Киеву. "Я пообещал президенту, что Израиль расширит помощь, которую мы уже предоставляем, и что мы будем партнерами в восстановлении Украины после войны", - отметил глава израильского МИД.