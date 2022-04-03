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Зеленский: Россия теперь хочет захватить весь Донбасс и юг Украины

Зеленский: Россия теперь хочет захватить весь Донбасс и юг Украины "Российские войска теперь хотят захватить весь Донбасс и юг Украины".
В регионе
3 апреля 2022 г. 05:34
Зеленский: Россия теперь хочет захватить весь Донбасс и юг Украины

"Российские войска теперь хотят захватить весь Донбасс и юг Украины".

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Наши защитники и защитницы продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов в районах, которые были временно оккупированы. Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя, наносят огневые поражения, уничтожают всех, к кому могут дотянуться", - отметил Зеленский.

"Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осведомлены тем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке государства. В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас - нашу свободу, нашу землю, наших людей. Делать все для защиты", - подчеркнул президент.

"Наш героический Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов, Украина получила бесценное время, то время, которое позволяет давать тактику врага и ослаблять его возможности", - подчеркнул Зеленский.

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