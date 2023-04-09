Зеленский: Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира

Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.

Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.

Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Украинский лидер напомнил, что россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожья, в результате погибли отец и 11-летняя девочка. Ее мать находится в тяжелом состоянии в больнице, где ей оказывается помощь.

"Так РФ проводит это Вербное воскресенье. Она ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества. Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать - как, но должны быть уверены, что зло - проигрывает. верить. И мы - верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы - приближаем. И мир - вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", - сказал Зеленский.