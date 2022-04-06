О нас
Аудио новости

Зеленский: Россия применяет голод в качестве оружия

Зеленский: Россия применяет голод в качестве оружия Россия применяет голод как оружие против мирных граждан в Украине.
В регионе
6 апреля 2022 г. 17:09
Зеленский: Россия применяет голод в качестве оружия

Россия применяет голод как оружие против мирных граждан в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Эрахтасе, парламенте Ирландии.

"Россия заблокировала все наши морские порты вместе с судами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Для чего они это делают? Потому что они рассматривают и голод в качестве оружия против нас, обычных людей. Как инструмент, чтобы доминировать", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина является одним из ведущих государств, поставляющих продовольствие на мировые рынки.

"Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать продуктов и существенно возрастут цены. Это факт", - сказал лидер страны.

Глава государства добавил, что "для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще труднее кормить свои семьи".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "Rusiya aclıqdan silah kimi istifadə edir"

Другие новости из категории

В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности
В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности
6 апреля 2022 г. 16:53
Экс-президент Кыргызстана попросил перевести его в другую колонию
Экс-президент Кыргызстана попросил перевести его в другую колонию
6 апреля 2022 г. 16:03
В Армении признали факт передачи истребителей России
В Армении признали факт передачи истребителей России
6 апреля 2022 г. 15:07
Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских
Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских
6 апреля 2022 г. 14:54
Россия или Запад – думы Пашиняна или очередная попытка затянуть процесс
Россия или Запад – думы Пашиняна или очередная попытка затянуть процесс
6 апреля 2022 г. 14:42
Умер Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
6 апреля 2022 г. 14:14
Песков: Отвод ВС РФ из-под Киева призван создать положительные условия для переговоров
Песков: Отвод ВС РФ из-под Киева призван создать положительные условия для переговоров
6 апреля 2022 г. 13:58
Индия впервые осудила убийства мирных жителей в Украине, призвала к расследованию
Индия впервые осудила убийства мирных жителей в Украине, призвала к расследованию
6 апреля 2022 г. 13:36
Греция высылает 12 российских дипломатов
Греция высылает 12 российских дипломатов
6 апреля 2022 г. 13:06
Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине
Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине
6 апреля 2022 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi