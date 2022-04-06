Зеленский: Россия применяет голод в качестве оружия

Россия применяет голод как оружие против мирных граждан в Украине.

Россия применяет голод как оружие против мирных граждан в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Эрахтасе, парламенте Ирландии.

"Россия заблокировала все наши морские порты вместе с судами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Для чего они это делают? Потому что они рассматривают и голод в качестве оружия против нас, обычных людей. Как инструмент, чтобы доминировать", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина является одним из ведущих государств, поставляющих продовольствие на мировые рынки.

"Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать продуктов и существенно возрастут цены. Это факт", - сказал лидер страны.

Глава государства добавил, что "для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще труднее кормить свои семьи".