Зеленский: Россия превратила свое право вето в Совбезе ООН в право смерти

Российская Федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.

"Российская Федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе ООН.

"Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти, которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность", - отметил он.

По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российские пропагандисты пытаются оправдать военные преступления в Украине путем искажения фактов, обмана и других методов.