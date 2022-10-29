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Зеленский: Россия превращает Херсонскую область в зону отчуждения

Зеленский: Россия превращает Херсонскую область в зону отчуждения Российские военные пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю существующую систему здравоохранения.
В регионе
29 октября 2022 г. 00:11
Зеленский: Россия превращает Херсонскую область в зону отчуждения

Российские военные пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю существующую систему здравоохранения.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Теперь Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов" – сказал президент.

Также Зеленский призвал украинцев, которые находятся в оккупированных городах и районах, делать все, чтобы помогать друг другу - несмотря на какие-либо действия войск РФ.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya Xersonu dünyadan təcrid etməyə çalışır"

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