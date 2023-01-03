Зеленский: Россия планирует продолжительную атаку "Шахедами"

За два дня нового 2023 года Украина сбила уже более 80 иранских дронов-камикадзе, запущенных Россией.

За два дня нового 2023 года Украина сбила уже более 80 иранских дронов-камикадзе, запущенных Россией.

Как передает Report, об этом сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский.

Он предупредил, что в ближайшее время это число может вырасти.

"У нас есть информация, что РФ планирует продолжительную атаку "Шахедами", - заявил президент Украины. – Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать - и сделаем все, чтобы эта цель террористов потерпела провал, как и все другие".

Он сказал, что украинские системы ПВО работают крайне успешно, и Украине каждый день нужны "успехи и достижения".

"Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция – это такие успехи, который сейчас имеют стратегическое значение", - добавил Зеленский.

В последние дни Россия наносит удары по Украине при помощи дронов-камикадзе, которые, как говорят в Киеве и западных столицах, Москва получила от Ирана.